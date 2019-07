Stenson och Norén tappar på täten i British Open

Henrik Stenson och Alex Norén har tappat på täten under den tredje dagen av golfmajorn British Open på Royal Portrush på Nordirland. Båda svenskarna gick lördagens runda på tre under par, men för att kunna nå topplaceringar under söndagen krävs det något alldeles extra.

Stenson inledde strålande och hade tre birdies på de nio första hålen, och gick ut på den andra halvan av rundan på -6. Dagens första boogey kom på fjortonde hålet, men med en birdie på sista hålet kunde han också avsluta dagen på sex under par.