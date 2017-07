Stenson laddade med bilder från i fjol

17 juli 2016: Vinner British Open på Royal Troon efter en episk duell mot Phil Mickelson under sista rundan. Majorsegern är den första någonsin för en svensk herrgolfare.

Augusti 2016: Går en ny segerduell i OS i Rio, men får nöja sig med silver. Kompisen Justin Rose ser till att guldet går till Storbritannien.

September 2016: Gör ett nästan månadslångt uppehåll för att kurera sin knäskada och gör comeback när Europa förlorar Ryder Cup på Hazeltine.

Oktober 2016: Slutar delad tvåa i världstourtävlingen i Shanghai efter att ha gått sista rundan på 65 slag.

November 2016: Blir nia i Europatouravslutningen i Dubai, men det räcker för att ta hem totalsegern i Race to Dubai.

December 2016: Utses till vinnare av Bragdguldet efter att i första hand ha konkurrerat med Sarah Sjöström om utmärkelsen.

Januari 2017: Är i Stockholm och tar emot Bragdguldet på Idrottsgalan i Globen. Blir "bara" tvåa bakom Peder Fredricson i Jerringprisomröstningen.

Februari 2017: Blir tvåa i Europatourtävlingen i Dubai. Det är fortfarande den bästa placeringen i år.

Mars 2017: I Arnold Palmer Invitational missar Stenson en kvalgräns för första gången på tio månader.

April 2017: Fortsätter att famla efter formen och i årets första major på Augusta missar han "cutten" för tredje tävlingen i rad.

Maj 2017: Slutar delad trea i brittiska PGA-mästerskapet på Wentworth. Alex Norén vinner efter en 62-runda på söndagen.

Juni 2017: Blir 26:a i Nordea Masters hemma på Barsebäck och missar två veckor senare kvalgränsen i US Open.

17 juli 2017: Lämnar tillbaka British Open-bucklan The Claret Jug inför årets mästerskap på Royal Birkdale.