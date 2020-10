Med två veckor kvar till US Masters på Augusta National försöker Henrik Stenson i golfårets elfte timme hitta formen. 44-åringen, som kommer vara ende svensk i årets sista major, inledde veckans PGA-tourtävling på Bermuda med 69 slag, två under par. Redan efter sju hål var Stenson tre under, men sedan kom två bogeys innan dagen avslutades med en birdie.