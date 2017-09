Stenson fortsatt på gränsen till final

Henrik Stenson. Arkivbild. Foto: Andrew Krech/AP/TT

Henrik Stenson plockade 21 placeringar efter att ha spelat fin golf under andra rundan i PGA-tävlingen i Lake Forest i USA. Men den golfen nådde han inte riktigt upp till på den tredje rundan. Stenson gick runt på två under par efter att ha gjort sex birdies, men gjorde också två bogeys och en dubbelbogey. Det betyder att han just nu är sex under par i tävlingen och en bra bit från ledaren Marc Leishman på minus 17.

Och det krävs nog en bländande sista runda för att 41-åringen ska nå finaltävlingen i Fedex Cup. För Stenson balanserar verkligen på en slak Fedex Cup-lina. Inför den tredje rundan låg han precis utanför topp 30, på en 31:a plats, vilket inte skulle ha räckt för en plats i finaltävlingen i Atlanta nästa vecka. Topp 30 krävs det att vara för att få spela.

Alla har inte spelat klart än i Lake Forest och Stenson ligger just nu på rätt sida gränsen på 30:e plats.

Spelet pågår.