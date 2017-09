Stefan Ring: Fel väg med neutral säkerhetszon mot Ryssland

Rörelsen inom Nato har inte varit från Bryssel mot Moskva utan från Moska mot Bryssel, skriver Stefan Ring. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Hur ska vi förhålla oss till Ryssland? I boken Beyond NATO, A New Security Architecture for Eastern Europe, argumenterar den amerikanske statsvetaren Michael O´Hanlon för en ny syn på hur säkerheten I Europa ska formas. Han menar att NATO genom sin utökning av antalet medlemsstater gått för långt och skapat en situation som ökar risken för krig med Ryssland. Hans tankar liknar dem som fördes fram av John Mearsheimer i en artikel i Foreign Affairs i numret september/oktober 2014 med titeln Why the Ukraine Crisis Is the West’s Fault.

Mearsheimer anser att västvärlden borde ha förstått att Ryssland har rätt till en intressesfär nära sina gränser och där västliga intressen inte ska göra sig gällande, oavsett vilken uppfattning som staterna inom detta område har.

O´Hanlons lösning på detta problem är att skapa en buffert av neutrala stater som ska skapa en ”säkerhetszon” mot Ryssland. De länder som han föreslår är i första hand Finland, Sverige, Ukraina, Moldavien, Vitryssland, Georgien, Azerbajdzjan, Armenien och Cypern. Den här nya säkerhetsarkitekturen ska bygga på att Ryssland ska dra tillbaka sina trupper från de länder där de finns i dag och när detta är genomfört ska alla dagens sanktioner mot Ryssland hävas. De ”neutrala” staternas ska behålla sitt självbestämmande i alla avseenden, men acceptera att inte ansöka om Natomedlemskap.

Förslaget kan tyckas sympatiskt, men andas en återgång till en realpolitik som dominerade diplomatin före andra världskriget och som ledde fram till Chamberlains eftergifter till Hitler i München 1938. Stora staters intressen ska vara styrande och mindre stater ska foga sig i detta system.

Den ordning som skapades vid fredsslutet 1945 med bildandet av FN och som inte minst manifesterades genom Helsingforsavtalet 1975, där det bland annat slogs fast att varje stat har rätt att själv besluta om sin säkerhetspolitiska inriktning, ställs åt sidan. I stället är det Rysslands intressen som ställs i fokus för lösningen. Genom eftergifter, där Rysslands uppfattning om händelseutvecklingen efter upplösningen av Sovjetunionen bekräftas, ska en ny säkerhetsordning skapas.

Inte minst besannas den ryska föreställningen om att utökningen av Nato:s medlemsstater är en konspiration från västvärlden, riktad mot Ryssland och i förlängningen avsedd att störta regimen i Moskva. Genom att använda begreppet Nato-utvidgning, något som kan beskrivas som att Nato genom beslut i Bryssel rör sig mot Moskva, har vi bidragit till denna uppfattning.

I stället kan förändringarna i Nato efter det kalla kriget lika väl betecknas som en anslutning till Nato. De stater som under det kalla kriget fanns bakom järnridån och utsattes för det sovjetiska övervåldet, ville till varje pris undvika att på nytt hamna i den ryska intressesfären. Lösningen blev medlemskap i EU och Nato. Rörelsen inom Nato var inte från Bryssel mot Moskva, utan från Moskva, mot Bryssel. Det var Sovjets agerande under det kalla kriget som åstadkom utökningen av Nato:s medlemsstater, inte en västlig konspiration i Bryssel.

Ett annat problem med O´Hanlons resonemang är hans användning av begreppet neutralitet. Varken Finland eller Sverige betraktar sig i dag som neutrala. Genom medlemskapet i EU, en politisk allians och genom undertecknandet av Lissabonfördraget blir det i praktiken omöjligt att beteckna dessa länder som neutrala. Detta har bland annat manifesterats genom Sveriges säkerhetspolitiska ”solidaritetsförklaring”. Sverige är i dag beroende av ett nära säkerhetspolitiskt samarbete med andra, eftersom händelser i vår omvärld ofrånkomligt även påverkar oss.

I stället för att skapa säkerhet, bidrar O´Hanlons förslag till att förstärka den ryska självuppfattningen som ett offer för omvärldens komplotter. Något som kommer att ytterligare försvåra för de krafter som vill åstadkomma demokratiska förändringar i Ryssland och i stället förstärka Putins autokratiska regim. Vårt förhållningssätt mot Ryssland måste bygga på liberala, demokratiska värderingar och där alla stater respekteras för de säkerhetspolitiska lösningar som de väljer.

STEFAN RING är tidigare ordförande för Allmänna Försvarsföreningen