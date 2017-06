Den brittiske finansministern har problem Foto: Lintao Zhang

Det finns många olikheter och likheter mellan Storbritannien och USA.

Ledare Det här är en text från SvD Ledare. Ledarredaktionen är partipolitiskt oavhängig med beteckningen obunden moderat.

En likhet som sällan kommenteras är att båda ländernas statsfinanser är problemfyllda.

Iain Martin, politisk kommentator i The Times, lyfte fram detta besvärande faktum i en krönika idag.

Annons X

The numbers are stark. The UK last ran a surplus in 2001-02 and our national debt today stands at

£1.8 trillion. The deficit, the annual gap between government income and expenditure, was projected to disappear only in the middle of the 2020s, 17 years after the financial crisis. Now that target will be pushed back again.

Det är en brutal sanning som varken labouroppositionen eller den svaga toryregeringen tycks ha minsta intresse av att ens tala om, än mindre göra något åt.

Tories can’t keep dodging the deficit question, skrev Martin. Torypartiet kan inte fortsätta ducka för underskottet.

Men så kommer det att bli.

I USA är situationen minst lika bekymmersam. Nästan hela den federala statens inkomstökning går till de automatiska höjningarna av utgifterna för hälsovård, pensioner och skattesubventioner. Alla andra utgifter tenderar att minska som andel av nationalinkomsten.

Eugene Steuerle på Urban Institute i Washington DC har skrivit mycket om detta som han sammanfattat i boktiteln ”Dead men ruling”, dvs det är nu döda kongressmän som ansvarar för denna automatik i utgiftsökningarna.

I en rapport för ett år sedan - ”Prioritizing Opportunity for All in the Federal Budget” - skisserar han en väg ut ur detta dilemma.

Men det är knappast troligt att det i dagens politiska klimat i USA kommer att hända något sådant.

De politiska låsningarna pekar just nu i stället mot en ny dramatik kring hotet att USA ska ställa in sina betalningar till långivarna som håller USA flytande.

En stridsfråga här som kan komma att spela en stor roll är anslag till president Trumps mur mot Mexiko som just nu inte har det kongresstöd som krävs.