Statsägd storbank redovisar bättre resultat än väntat

Kvartalets intäkter om 3,6 miljarder pund kan jämföras med konsensusförväntan om 3,1 miljarder. Det justerade rörelseresultatet om 1,7 miljarder pund var en klart större förbättring än väntat från motsvarande års 0,7 miljarder. Bloomberg News analytikerenkät pekade mot 1,0 miljarder euro.

Kärnprimärkapitalrelationen förbättrades till 14,8 procent under det andra kvartalet, från 14,1 procent i slutet av mars. Väntat var 14,5 procent vid halvårsskiftet.

Nettovinsten för det första halvåret 2017 summerade till 0,9 miljarder pund, mot en förlust på just över 2 miljarder pund under föregående års första halvår. Banken upprepar tidigare guidningar, däribland bedömningen om att den kan uppvisa lönsamhet under 2018 med förbehåll för att den under innevarande år tar tillräckligt med höjd för kvarstående större legala tvister. Banken redovisade ett negativt nettoresultat för det nionde raka helåret under 2016.

Annons X

– Våra framsteg under första halvan av detta år innebär att vi i dag kan använda mindre tid till att tala om banken vi varit och mer om banken vi håller på att bli, säger vd Ross McEwan i en kommentar till halvårsrapporten.

Han framhåller att RBS väg till hållbar lönsamhet håller på att bli "klarare och närmare" medan banken har löst några av "de mest signifikanta frågorna" som banken stått inför.