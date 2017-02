”Staten ska inte ge AF konstgjord andning”

Elisabeth Svantesson Foto: Henrik Montgomery/TT (arkiv 2016)

SLUTREPLIK | ARBETSFÖRMEDLINGEN

För mig är det viktigare att människor får jobb än att det är just Arbetsförmedlingen som förmedlar dem. Att lägga ner Arbetsförmedlingen och istället se till att de arbetssökande får det stöd de faktiskt behöver, är ett steg mot en bättre fungerande arbetsmarknad.

Har man, likt Per-Åke Persson (SvD Debatt 30/1), jobbat på Arbetsförmedlingen i 37 år så vet man också att arbetsmarknaden och arbetslösheten har förändrats under den tiden. Etableringen av nyanlända på arbetsmarknaden tar i dag alltför lång tid och utanförskapet växer. Samtidigt har många arbetsgivare svårt att hitta den arbetskraft de behöver. Matchningen på arbetsmarknaden fungerar inte och Arbetsförmedlingen uppvisar för låga resultat. Det här är en utveckling som pågått under lång tid, även under alliansregeringen, precis som skribenterna påpekar. Fler måste få nytt jobb fortare och då behövs det reformer.

Även om många arbetsförmedlare gör ett bra jobb så håller inte Arbetsförmedlingen som myndighet måttet. De som söker jobb på dagens arbetsmarknad har väldigt olika behov av stöd och insatser. Det är för mycket begärt att en aktör ska klara hela uppgiften själv.

För att lyckas med matchningen krävs det goda och upparbetade relationer med arbetsgivare. Dessa finns redan idag hos väletablerade aktörer. Det vore dumt att inte se till att deras arbetssätt kommer fler till del.

Ja, det stämmer att de flesta som är inskrivna hos Arbetsförmedlingen har stora behov av att rustas och stöttas för att komma i jobb och att myndigheten arbetar med detta, såsom Johan Berg beskriver i sin replik. Men vad är resultatet? Antalet långtidsinskrivna blir fler trots högkonjunktur.

För oss är det självklart att de som inte bedöms kunna få jobb med hjälp av arbetsmarknadspolitiska insatser eller som varit en del av matchningsuppdraget under lång tid ska ha en meningsfull sysselsättning. Att som regeringen nu gör i en iver över att avskaffa Fas 3, förpassa människor till hem till soffan får aldrig vara ett alternativ.

Det är oroande att debattörerna, som representanter från Arbetsförmedlingen, inte tycks dela den uppfattningen. Kommunerna och staten behöver hjälpas åt i högre utsträckning och de som redan i dag lyckas hjälpa många att hitta nytt jobb behöver ges möjlighet att kunna hjälpa fler. Moderaterna vill bland annat införa subventionerade matchningsanställningar för långtidsarbetslösa. Den arbetssökande får en anställning hos till exempel ett bemanningsföretag och utför sitt arbete hos ett kundföretag. Anställningen innehåller socialt och praktiskt stöd både till individ och till arbetsplats. Detta innebär en trygg anställning samtidigt som arbetsgivaren får pröva personen i fråga utan att bära arbetsgivaransvaret. Detta skulle kunna öppna dörrar för personer som varit utan jobb länge.

I arbetsmarknadspolitiken måste den arbetssökandes behov stå i fokus, inte myndighetens. Staten ska inte genom skattepengar utöva konstgjord andning för att hålla en myndighet som inte levererar vid liv. Därför är vårt budskap tydligt – Arbetsförmedlingen ska läggas ned.

Elisabeth Svantesson (M)

andre vice ordförande, arbetsmarknadspolitisk talesperson