”Starta bolag i dåliga tider”

SvD Affärsbragd 2021 - rösta här! | SvD

– Det är en stor ära. Jag är jätteglad att bli uppmärksammad. Någonstans håller jag väl en hög standard, eftersom jag blir nominerad igen, säger Maria Åkerberg.

Hon påpekar själv att båda tidigare gångerna, år 2018 och 2019, har hon gått vidare till topp fem, men också att hon då inte sedan vunnit.

– Jo, det stämmer att jag är en riktig vinnarskalle. Jag undviker sällskapsspel för andras trevnad.

Fjolåret var ett rekordår för Maria Åkerberg och samtidigt ett minst sagt utmanande. Bolaget som bär hennes namn omsatte då 106 miljoner kronor.

– Att passera 100 miljoner är ett mål vi haft under lång tid, och det gjorde vi under ett extremt svajigt år. Vi började året med större förluster än vi sammantaget haft under de 25 åren innan dess.