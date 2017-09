American dream

Något jag funderar lite för ofta på är i hur stor utsträckning kulturkritik färgas av identifikation med verket och upphovspersonen i fråga.

Den gränslösa kärlek som svensk rockjournalistik känner för alla former av flanell-americana och ledsna trubadurer måste ha med detta att göra, tänker jag.

”Om jag gjorde musik istället för att skriva om den: hur skulle den låta? Och vad skulle jag ha på mig?”.

Den här tanken har förföljt mig lika länge som James Murphys LCD Soundsystem har existerat. Deras debutsingel ”Losing my edge” gavs ut sommaren 2002 och jag blev – av just nämnda skäl – lika ögonblickligt imponerad som irriterad.

”Losing my edge” var en hypermodern klubbproduktion som förmedlade välutbildad historiekunskap till ljudet av ett absolut nu. Dessutom sammanfattade texten med en smart och rått insiktsfull skärpa paradoxen att försöka åldras med värdighet i popmusiken.

Vad du än kan, har sett och upplevt på plats i realtid så förlorar du ändå mot kidsen. De har rätt, du är gammal.

Även om du såg Cans första spelning i replokalen i Köln eller Daft Punks allra första DJ-set i en parisisk källare.

Och just där och då blev James Murphy den personen i modern popmusik som jag kände just det där inför: om jag skapade musik så är det nog det här jag skulle vara kapabel att uppnå. Eller i alla fall sträva mot. Förmodligen inte alls med lika strålande resultat – men LCD Soundsystem lät exakt så som jag vill skriva.

Femton år senare har Murphy hunnit splittra sin poporkester och, uppmuntrad av David Bowie, återförenat den för ”American dream”.

Och även om LCD Soundsystems värld är djupt referenstyngd är det mer något annat just Bowies mest dansanta ande och närmaste begreppsvärld som utgör albumets fundament. Brian Enos samarbete med David Byrne på ”My life in the bush of ghosts”, de återkommande robert frippska gitarrerna och talking headska körerna samt den kokainstinna studiomusikerfunk som Bowie stal från Tyskland kring ”Station to station” och förfinade hela vägen fram till ”Scary monsters (And super creeps)”.

Men det jag tycker mest om är fortfarande Murphys lyrik. Den har inte tappat något av sitt motsägelsefullt usla självförtroende utan har snarare bara förstärks.

Jag läste nyligen en fantastisk analys om rapparen Lil Uzi Vert där en psykolog försökte förklara hans väldigt speciella ordflöde som ofta påminner om ett zenliknande tillstånd, en smått hypnotisk plats, där ord och musik kommer ut utan vare sig några filter eller ens förberedelser.

Det är dit Murphy vill. Allt medan han tampas med samma självmedvetna demoner och lätt narcissistiska dubier som vi andra.

Ingenstans framgår det så tydligt och rörande som i den avlutande och nästan tretton minuter långa ”Black screen”, en mörk ballad om just hans begynnande vänskap med sin döende barndomsidol David Bowie.

Där uppnår James Murphy allt det han har försökt säga med LCD Soundsystem från första stund. Pusselbitar faller på plats med en organisk självklarhet och, inbillar jag mig, utan några filter av oro för vad någon annan ska tycka.