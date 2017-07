Starkt halvår för Volvo Cars

En kinesisk arbetare på Volvofabriken i Chengdu. Företaget ökade försäljningen med 8,2 procent under första halvåret 2017. Arkivbild. Foto: Ng Han Guan AP

Volvo Cars globala försäljning uppgick till 54 351 bilar under juni, en ökning med 5,7 procent jämfört med motsvarande månad i fjol.

Totalt ökade försäljningen av personbilar med 8,2 procent under första halvåret 2017. Därmed sålde företaget 277 641 bilar under årets första sex månader, att jämföras med 256 563 bilar under motsvarande period i fjol.

I Kina, Volvo Cars enskilt största marknad, innebar 51 914 sålda bilar att försäljningen ökade med 27,6 procent under första halvåret 2017. Sverige är fortsatt en av företagets viktigaste marknader. Här såldes 38 724 bilar under januari–juni, en ökning med 6,2 procent.

Volvo Car Group ägs av kinesiska Geely Holding. Företaget tillverkar bilar i Torslanda i Göteborg, i belgiska Gent och i kinesiska Chengdu.