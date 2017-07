Starkt börshalvår – viss oro framöver

– Det har varit ett bra första halvår. Det man kan bära med sig är att bolagen rapporterade bra resultat under första kvartalet. Framförallt överraskade försäljningen positivt. Förklaringen är att den globala tillväxten synkroniserat fick fart under andra halvåret 2016 och det fick vi med oss in i 2017, säger Jonas Olavi, allokeringschef på kapitalförvaltningsbolaget Alfred Berg.

Stockholmsbörsen har stigit med närmare 10 procent sedan årsskiftet. Räknat i dollar ser det ungefär likadant ut på de globala börserna, en uppgång på i genomsnitt 10 procent.

I Stockholm är det enligt analytiker huvudsakligen cykliska bolag, företag som följer konjunktursvängningar, som har stått för en kraftig vinstuppgång och därmed kurslyft. Här nämns exempelvis Volvo, Atlas Copco och Sandvik. Men även mer defensiva bolag, det vill säga företag med produkter där efterfrågan inte påverkas av konjunkturen, har överraskat positivt.

– Lite förvånande med utvecklingen hos Telia och Tele 2. Det har varit ett bra vinstmoment i Tele 2. Hårt arbete under många år har gjort att flera analytiker höjt sina estimat efter rapporten för första kvartalet, säger Olavi.

Börsen har under halvåret också präglats av internationell politik. Inför parlamentsvalen i Nederländerna, och framför allt Frankrike, var marknaden särskilt orolig.

– Det hade kunnat accelerera den politiska oron i Europa enormt om det hade fått ett annat utfall, nu fick vi ett bra utfall, säger Ann Grevelius, senior rådgivare på GP Bullhound.

Vid sidan av ovan nämnda cykliska bolag som präglat börsen lyfter Grevelius också fram att småbolag har gått bra. Men inför framtiden finns det en oro, enligt Grevelius.

– Jag är orolig för flera saker. Volatiliteten (hur aktiekursen rör sig) är så extremt låg och har varit så länge. Det leder till överdrivet risktagande, säger Grevelius.

Bakgrunden är, enligt Grevelius, den dopade ekonomin där centralbankernas agerande, med låga räntor och penningpolitiska lättnader, har lett till höga värderingar av såväl aktier som obligationer och fastigheter.

– I det läget blir vi känsliga för chocker, säger Ann Grevelius, och tillägger att det nu är viktigt att hålla ett öga på kvartalsrapporterna som snart trillar in och att det kan bli stökigt kring det tyska förbundsdagsvalet i september. Dessutom lyfts vikten att vara observant på hur en eventuellt alltmer pressad Trump i USA agerar.

Och USA har redan stått för besvikelser i år.

– Där är det framför allt de skattesänkningar som marknaden hade hoppats på efter valet som har uteblivit, säger Jonas Olavi.