Sju svenska golfare peggade upp för årets US Open i San Francisco. Men ingen av dem fick till den där riktiga fullträffen under första speldagen.

Närmast att gå runt de 18 hålen under par var amatören Maja Stark. 21-åringen inledde med en säker birdie och låg efter 16 hål på ett under par. Men på 17:e kom dagens tredje bogey och Stark – som även i fjol inledde US Open bra, fick nöja sig med 71 slag.