Stark öppning för "Spider-Man"

Många amerikaner passade på att se på nya "Spider-Man: Far from home" under de två första dagarna på bio. Filmen släpptes i tisdags, för att dra nytta av nationaldagsledigheterna den 4 juli.

Enligt The Hollywood Reporter drog filmen in 66,3 miljoner dollar (knappt 620 miljoner kronor) på de två första dagarna, varav onsdagens 27 miljoner (drygt 250 miljoner kronor) var den bästa onsdagen för någon Marvel-film hittills, med undantag för premiärdagar. I siffrorna ingår också kanadensiska biointäkter.