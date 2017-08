Stark krona sänker svenskarnas fondsparande

Linda Jägerstad, investeringsstrateg på Söderberg & Partners. Foto: Lars Pehrson

Att som svensk placera framgångsrikt på världens börser har inte varit lätt under sommaren.

Den amerikanska börsen kan exempelvis visa en hygglig uppgång på 3,2 procent på tre månader. Men det räknat i dollar. Räknar vi om i kronor så har MSCI North America faktiskt fallit med nästan fem procent. Och svenska USA-fonder har i snitt fallit ännu mer, med nästan 6 procent.

– Det har varit mycket kraftiga valutaeffekter, säger Linda Jägerstad, investeringsstrateg på Söderberg & Partners.

Dollarn har försvagats rejält under sommaren, och ligger nu på 8,1 kronor. Bakgrunden är bland annat en amerikansk inflation varit för svag för att marknaden ska tro på en snabbare räntehöjningskurva från den amerikanska centralbanken, Fed. Samtidigt tolkade marknaden ECB-chefen Mario Draghis tal i slutet av juni som att en mindre expansiv penningpolitik kan vara att vänta i euroområdet, och det stärkte euron gentemot dollarn.

Foto: Mark Lennihan/TT

– Det stärkte också den svenska kronan ytterligare, eftersom marknaden förväntar sig att Riksbanken agerar någorlunda i tandem med ECB, säger Linda Jägerstad.

Och den starka kronan har alltså ställt till det för sparare på samtliga av de stora utländska aktiemarknaderna. Värst har det ur svensk synvinkel gått för Östereuropa. MSCI EM Eastern Europe har fallit med 5,5 procent på tre månader. Men räknat i kronor har indexet fallit med omkring 8 procent. Ryssland väger tungt i indexet, med 63 procent, och gasjätten Gazprom är exempelvis ett av de allra största innehaven. De rena Rysslandsfonderna har fallit ännu mer, med i snitt 9 procent.

Också Västeuropa visar minussiffror för svenskarna. Räknat i euro har MSCI Europe, där Storbritannien väger klart tyngst, fallit med 3,6 procent de senaste tre månaderna. Men i svenska kronor är nedgången 6,1 procent och i genomsnitt har svenska Europafonder fallit med 5 procent under sommaren.

Den som placerar brett i asiatiska indexfonder har inte heller kunnat ta del av en annars god utveckling. Indexet MSCI AC Ex Japan har stigit med 6,6 procent på tre månader, men räknat i kronor blir utvecklingen istället -1,6 procent.

Latinamerika har gått relativt hyggligt under sommaren, jämfört med flera andra aktiemarknader som fallit. Men uppgången på två procent räknat i dollar förvandlas dessvärre till en nedgång på 5,8 procent ur svenskt perspektiv.

Valutaeffekterna har också indirekt påverkat den svenska aktiemarknaden, eftersom en stark krona är negativt för svenska börsbolag. Stockholmsbörsen har under sommaren fallit med 5,9 procent.

– Valutarörelsernas påverkan i storbolagen under resterade del av året har spelat in. Dessutom gick vi in i rapportperioden med höga förväntningar, som inte riktigt infriades, konstaterar Linda Jägerstad.

Hon tror att vi kan vänta oss ett fortsatt dämpat börsklimat i höst.

– Oron kring både skuldtaket i USA och den amerikanska centralbankens agerande kring räntehöjningar och minskad balansräkning skulle till exempel kunna stöka till det. Ser vi att spänningen mellan USA och Nordkorea trappas upp och får spridningseffekter kan också det bidra till ökad osäkerhet. Börsen är högt värderad, så det finns ett väldigt litet utrymme för negativa överraskningar.