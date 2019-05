Krisande Starbreeze, som varit i rekonstruktion sedan december, rapporterar som väntat mångmiljonförluster. Början till slutet var floppen för storsatsningen The Walking Dead som släpptes i höstas. I första kvartalet landade intäkterna från spelet på 2 miljoner kronor. Som jämförelse drog sex år gamla Payday in 27 miljoner kronor under samma period.