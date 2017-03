"Star trek"-dokumentär fick miljondonation

Adam Nimoy, son till "Star trek"-legendaren Leonard "Spock" Nimoy, ska regissera en dokumentär om tv-serien "Star trek: Deep space nine". Arkivbild. Foto: Chris Pizzello/AP/TT

Ett dokumentärprojekt om tv-serien "Star trek: Deep space nine" som sökte ekonomiskt stöd via gräsrotsfinansiering – eller så kallad crowdfunding – har överstigit projektets ursprungliga mål flera gånger om.

För att kunna göra filmen "What we left behind" hoppades "Deep space nine"-skaparna på att kunna samla ihop motsvarande 1,4 miljoner kronor. Men "Star trek"-fansen är bland de mest hängivna på planeten, och när insamlingen på sajten Indiegogo var avslutad hade nästan 6 miljoner kronor donerats, skriver Indiewire.

Det innebär att filmens speltid kommer att växa från 60 till 90 minuter.

Adam Nimoy, son till "Star trek"-legendaren Leonard Nimoy som spelade Spock i den ursprungliga tv-serien och ett flertal "Star trek"-filmer, står för regin.

"Star trek: Deep space nine" sändes i sju säsonger åren 1993–1999.