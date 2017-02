Stängde sina butiker i protest mot Trumps förbud

NEW YORK ”Gå ner från trapporna!” skriker en av arrangörerna som försöker organisera demonstrationen med hjälp av sin megafon. Men folkmassan som står på stentrappan till domstolsbyggnaden i Brooklyn i New York vrålar minst lika högt: USA, USA, USA!

Kontrasten från scenen bara några minuter tidigare är slående. Då ställde sig den nu stökiga, energiska samlingen människor i prydliga rader för att därefter be med huvudet ner mot stentorget. Förutom böneutroparen var folksamlingen tyst och flera hade svept in sig med den amerikanska flaggan som en mantel i kylan.

Människorna som har samlats på torget kommer framför allt från Jemen och vill uttrycka sin ilska över Donald Trumps inreseförbud. Protesterna började timmar tidigare med att många små mataffärer, ”bodegas”, med muslimska ägare stängde. Genom att stänga sina affärer vill handlarna visa att de är en del av New York som stad och av USA som land.

New York-bor som inte känt till protesten har förmodligen ryckt i butiksdörrarna med förvåning. De små mataffärerna, som tycks finnas i nästan varje kvarter, har i vanliga fall öppet sent eller dygnet runt. Med skrikiga planscher slåss butikerna med varandra om lägsta priset på mjölk och ägg.

Men i den kalla kvällsluften är känslan av gemenskap påtaglig. Skyltar med texter som ”We Make America Great” och ”United Immigrants of America” vajar tillsammans med bland andra Jemens, USA:s, Somalias och Irans flaggor.

– Jag trodde att Trumps prat var en bluff. Många republikaner tonade ner det. Det är hjärtekrossande att se familjer splittras, säger Rahab, en ung kvinna från Jemen som inte vill ha sitt efternamn publicerat.

Rahab säger att hon är rädd för att Trumps politik ska ha en negativ påverkan på relationer mellan människor från olika länder. Kanske är det en svag tröst, men många med en annan bakgrund än hennes egen har under dagen visat sitt stöd för dem som drabbas av Trumps inreseförbud.

Our neighborhood kids hanging signs of support at our corner bodega. #WeStandWithYou #BodegaStrike https://t.co/sQ3xegf6qA