En av världens mest kända serieskapare har gått ur tiden. Stan Lee föddes 1922 och blev berömd som serieförfattare redan i en tid då sådana inte var garanterade att få sitt namn på de serier de skrivit. Han var medskapare av ett antal enormt framgångsrika superhjältar och blev inte minst känd som ett slags pr-man för seriemediet i allmänhet och för förlaget Marvels superhjälteserier i synnerhet. Under några år under 60-talets början var han med och skapade Spider-Man, Fantastic Four, Hulk, X-Men, Avengers, Iron Man, Daredevil och många andra superhjältar som idag är kända från ett antal medier. ­Decennierna sedan dess har han ägnat åt att marknadsföra figurerna och sig själv. I inte mindre än två självbiografier (varav en i serieform) och ett stort antal intervjuer har han finslipat en underhållande om än måttligt informativ bild av sig själv.