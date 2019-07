New York Citys motsvarighet till kommunfullmäktige har beslutat att Marvel-skaparen Stan Lee ska få ge namn åt en gata i stadsdelen the Bronx, skriver New York Post.

Lee gick bort hösten 2018, 95 år gammal. Lee har skapat figurer som Spider-Man, mutanterna i X-men, Hulken, Iron Man, Scarlet Witch och Daredevil.