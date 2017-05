Mädchen Amick och Peggy Lipton. Foto: Suzanne Tenner/HBO Nordic/Showtime

Twin Peaks: The return

Världens längsta förspel höll på i nästan tre år. Det är sant! Det inleddes när David Lynch meddelade att han tänkte göra en tredje säsong av ”Twin Peaks”, och kulminerade idag när miljoner peak freaks ligger och skälver i ett klimax som kommer att pågå hela sommaren.

Eller gör de verkligen det? En sak kan man säga om den nya säsongen, och det är att den är rätt hopplös att sammanfatta, eller ens recensera i vanlig bemärkelse. Återkomsten har förvisso föregåtts av en sådan störtflod av nostalgiskt förhandspepp att man lätt kan tro att alla alltid älskat ”Twin Peaks” – men vi som var med förra gången har delvis andra minnesbilder. Den andra säsongen betraktades (med viss rätt) som ett haveri, och när den mardrömslika prequel-långfilmen ”Fire walk with me” släpptes – en film som handlade om den mördade Laura Palmers sista vecka i livet – var mottagandet iskallt: den buades ut i Cannes, New York Times liknade vid en ”inducerad hjärndöd” och spelperioden på bio var så kort att de flesta av oss som alls såg den fick vänta tills den kom på hyrvideo.

David Lynch och Miguel Ferrer. Foto: Suzanne Tenner/HBO Nordic

Att det är den en gång så hånade filmen som lyfts fram som nyckel till omstarten är onekligen ironiskt, men det är också en indikation på att den nya serien varken kommer att vara särskilt linjär eller småstadsputtrig. (Och – nu blir jag ganska specifik – det förekommer både en grön ring och en blå ros.) De första två avsnitten, håller sig dock till ett hyfsat stramt introduktionsformat. "Is it future, or is it past?" frågar en för gamla tittare välkänd figur i parallellvärlden The Black Lodge, en replik som dragits genom det berömda baklängesfiltret och därför låter ofantligt mystisk, men som i själva verket bara är en markering till tittaren om det tjugofemåriga tidshoppet. Gamla figurer dyker upp med repliker som tydligt återknyter till åren som gått (som att Lucy och Andy har en vuxen son, spelad av Michael Cera som verkat ha svårt att hålla sig för skratt) medan nya karaktärer etableras med hyfsat rediga storylines (en rektor som står anklagad för att ha mördat en skolbibliotekarie). Från och med avsnitt tre börjar konturerna däremot lösas upp till förmån för den där flytande strukturen som präglade filmen – och i centrum står Cooper, både den snälle som är fånge i The Black Lodge och hans elaka tvilling som härjar runt i den världsliga dimensionen.

Är det bra då? Jag vet faktiskt inte. Framför allt är det svårt att veta om den nya serien har självständiga kvaliteter, eller om den bara är en jättelik pavlovsk klocka för oss som var med sist. Den klockan ringer dessutom förmodligen falskt för ganska många, inte minst de seriefans som främst byggde sin beundran på att fetischisera Audrey Hornes jumperset och Coopers kaffevanor – säsong tre är hittills skriande tomt på allt sådant, och fyra avsnitt in är den dessutom inte ens i närheten av skräckchockerna från förr. Ondskan bärs nämligen numera helt av Coopers dubbelgångare Mr C, visserligen ansatt av både mordiska böjelser och en missklädsam pagefrisyr, men i jämförelse med Killer Bob är han konstig snarare än läskig. Enda gången jag hoppat till hittills är också, typiskt nog, över ett recyclat klipp med just Bob (och sådana är de enda vi kommer att få se av den ursprunglige TP-demonen, eftersom skådisen Frank Silva dog redan 1995).

Däremot är det en makalöst snygg serie, både visuellt och ljudmässigt. När Laura Palmer promenerar runt i The Black Lodge låter det precis som vinylspelaren som stod och hackade under den gruvliga mordscenen i säsong två, och när Lynch skakar liv i den enarmade mannens avhuggna högerarm gör han den till ett talande träd med en hjärna. Och kanske är det den sortens detaljer som är den stora behållningen med ”Twin Peaks: The return”? Vad gäller förmågan att skriva komplext tv-drama har Lynch blivit upphunnen och omsprungen flera gånger om sen 1991, men när det gäller att bygga stämning slår ingen honom på fingrarna.