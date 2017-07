Stämmer det att ”Rule, Britannia” är en krigsschlager?

Prins Fredrik av Wales och hans systrar på Cliveden House omkring 1733. Måling av Philippe Mercier. Foto: Bridgeman/IBL

Ja, utan tvekan. ”Rule, Britannia” torde vara en av de mest berömda och lyckosamma krigsschlagers som någonsin skrivits, i konkurrens med Marseljäsen, ”Lili Marleen” och ”White christmas”. Textförfattaren James Thomson och tonsättaren Thomas Arne skapade stycket under kriget mellan Storbritannien och Spanien, den konflikt som brukar kallas ”kriget om kapten Jenkins öra” och som kom att glida ihop med österrikiska tronföljdskriget.

Den verklige initiativtagaren var prins Fredrik av Wales, son till Georg II och far till den blivande Georg III. Sången uruppfördes på dennes lantställe Cliveden, som ett integrerat element i maskspelet (festspelet) ”Alfred” den 1 augusti 1740. Även om maskspelets huvudperson var 800-talskungen Alfred den store gjordes flitiga referenser till samtidshistorien.

Både deltagare och publik hade den brittiska segern över spanjorerna vid Porto Bello (Portobelo i Panama) i november 1739 i färskt minne. Budskapet var patriotiskt och krigiskt, med fokus på sjömilitära bragder:

When Britain first at Heav’n’s command / Arose from out the azure main; / This was the charter of the land, / And guardian angels sang this strain; / Rule, Britannia! Britannia, rule the waves: / Britons never, never, never will be slaves.

När Britannien först på himlens order / höjde sig upp från det blå havet / var detta landets grundlag, / och skyddsänglar sjöng dessa ord: / Styr Britannia! Britannia, styr vågorna: / Britter skall aldrig, aldrig, aldrig bli slavar.

Som kuriosa kan nämnas att Thomson inte skrev ”never, never, never” utan bara ”never”. Upprepningen letade sig in i sången senare. Varför? Antagligen för att det blev lättare att sjunga.