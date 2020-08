Fyra misstänkta gettjuvar åkte fast utanför Kristianstad natten till onsdag. Efter midnatt upptäcktes fyra män – varav en är under 18 år – som gick in i en hage i Degeberga.

– Vi har ju en uppmärksam privatperson som ringer in och berättar om personer i en hage som försöker fånga in en get. Det reagerar vi på, säger polisen presstalesperson Jimmy Modin till TT.