”Städerna kan ta ledningen i kampen för klimatet”

På torsdagskvällen meddelade USA:s president Donald Trump i ett tal från Vita Huset att han kommer dra landet ur det internationella Paris-avtalet, som många menade var den avgörande chansen för global samverkan i klimatfrågan.

Det må vara lätt för Trump att dra USA ut ur internationella avtal, men det är svårare att få individer, marknader och städer att sluta bry sig om klimatfrågan. Därför går vårt hopp nu till dessa, borgmästare, näringsliv och civilsamhälle. Det kommer att vara de lokala ledarna som leder arbete i klimatfrågan, inte minst i USA.

Städer tar redan idag ett stort ansvar i klimatarbetet och samarbetar globalt. De nationella politiker i Washington kan bara titta på hur New York samverkar med andra storstäder. Några exempel är United Cities and Local Governments (UCLG), International Council for Local Environmental Initiatives (ICLEI) och C40, där städer går samman för att uppnå större effekter i miljö- och klimatarbetet.

Fördelarna med global samverkan mellan städer är många. Genom att arbeta lokalt och globalt på samma gång kan man erbjuda pragmatism istället för politisk dogmatism, innovation snarare än stelbent ideologi och praktiska lösningar istället för stora ord. Medan den amerikanska presidenten strävar efter patriotism och nationell stolthet kommer lokala ledare att vara tvungna att vara mer praktiska i deras maktutövande. Detta jordnära tänkande kommer att behövas nu mer än någonsin. Genom att lokala politiker samverkar globalt kommer vi att kunna gå förbi Donald Trump och den federala staten, och på så vis vara mer framgångsrika.

Det handlar också om ansvarsutkrävande. Det är långt mycket svårare att utkräva ansvar från Donald Trump än från New Yorks borgmästare Bill de Blasio. Inte bara är det lättare att bilda opinion lokalt, men politikerna är också mer tillgängliga. Medan vita huset är en svårgenomtränglig byråkrati finns den lokala makten närmare medborgaren.

Vad Trump tycks missa är också var övriga världen är på väg. Vi ser hur alltfler privatpersoner och företag på egna initiativ gör klimatsmarta val och det är inte en slump att klimatsmarta tjänster säljer som smör i solsken. Medan marknaden redan har förklarat fossila bränslen döda i längden gör Donald Trump ett sista försök att rädda tillbaka en bransch som redan har sett ljuset i tunneln. Att klamra sig fast vid historien medan tiden rör sig framåt är sällan ett vinnande koncept, och de som kommer att förlora på det ytterst är amerikanerna själva som drabbas av en sämre miljö. När solceller, färdiga att montera, går att köpa på IKEA är det få som ser framtiden i fossila bränslen.

Under 1800-talet stod imperierna i centrum av historieskrivningen. På 1900-talet var det nationalstaterna som dominerade. Vi hoppas att städerna och lokalsamhällena kommer att bli de som driver utvecklingen framåt under 2000-talet, också i klimatfrågan. Den mänskliga civilisationen grundades med städer. Därför är det inte heller konstigt att staden står i centrum nu när mänskligheten står inför sin svåraste utmaning någonsin.

Karin Ernlund (C)

gruppledare i Stockholms stad

Gustav Hemming (C)

miljö- och regionplaneringslandstingsråd i Stockholms län