Under eftermiddagen har Trumps twitter varit mycket aktiv. Ett genomgående tema har varit hur synd det är om honom

Donald J. Trump (@realDonaldTrump)

2019-09-25 13:24

There has been no President in the history of our Country who has been treated so badly as I have. The Democrats are frozen with hatred and fear. They get nothing done. This should never be allowed to happen to another President. Witch Hunt!