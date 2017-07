Vill ha ”militär disciplin” – Scaramucci passade inte in

”En mycket bra dag i Vita huset”, skrev president Donald Trump på måndagen, trots att turbulensen i presidentens innersta krets fortsätter.

Kommunikationsdirektören Anthony Scaramucci fick sparken efter bara 10 dagar på sin post. Bakgrunden till att han sparkas är hans uttalande om den dåvarande stabschefen Reince Priebus, då han under en intervju kallade Priebus för "fucking schizofren paranoiker" förra veckan. Dessutom hade Scaramucci inga problem med att smutskasta presidentrådgivaren Steve Bannon i samma intervju.

Reince Priebus lämnade in sin avskedsansökan efter att intervjun blev offentlig och lämnade staben. När Priebus efterträdare, general John Kelly, svors in som ny stabschef på måndagen var hans första åtgärd att ge Scaramucci sparken med motiveringen att han saknar den disciplin som behövs av en kommunikationschef.

Annons X

Anthony Scaramucci fick sparken efter tio dagar på sin post. Han passar inte in i det vita hus som nye stabschefen efterlyser. Foto: AP

John Kelly efterlyser nu ”militär disciplin” i Vita huset, skriver The New York Times. En modell där Scaramucci och hans attityd inte passar in, enligt Kelly.

På kort tid blev Scaramucci centrum i omdiskuterade skandaler, bland annat då han raderat gamla tweets som inte överensstämde med presidentens åsikter gällande homoäktenskap, aborträtt, samt vapenlagar.

Under de sex månader som Donald Trump varit president har han nu gjort sig av med sin pressekreterare, två kommunikationschefer, nationella säkerhetsansvarig, en FBI-chef och nu sin stabschef.