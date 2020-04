”Stå upp mot Kina – släpp in Taiwan i WHO”

I en videointervju som nyligen blivit viral syns det hur Bruce Aylward, biträdande generalsekreterare för WHO, slingrar sig ur frågan om hur Taiwan hanterar coronapandemin. Videon har blivit ett smärtsamt tydligt exempel på hur världen dansar efter Kinas pipa och håller Taiwan utestängda ur organisationer såsom FN och WHO. Taiwans 23 miljoner invånare förtjänar bättre. När ska vi stå upp mot mobbaren Kina och släppa in Taiwan i världssamfundets värme?

När journalisten i videon försöker ställa frågor om hur Aylward ser på Taiwans agerande under coronapandemin, undviker Aylward till varje pris att svara. Han låtsas först att han inte hörde frågan, sedan att anslutningen bryts och till sist lägger han helt enkelt på. Liksom många andra klumpar Aylward ihop Taiwan med Kina och vägrar tala om Taiwan separerat från Kina. Det här är resultatet av en lång och idog utrikespolitisk strategi från Kina, den så kallade ett-kina-politiken. Under den politiken ska endast Folkrepubliken Kina erkännas av det internationella samfundet. Taiwan, eller Republiken Kina som landet officiellt heter, utesluts således ur FN och dess organ. Däribland WHO, till vilka Kina dessutom är stora donatorer.