Vi står i en kris. Och plötsligt föds kreativitet som blommor ur ruinens sprickor. Insikten om vår förgänglighet blommar upp i omsorg och leder in på nya vägar. Förluster skapar ett envist begär att bygga upp. Hos ett par restauranger kan du få vintips till din take away. Dryckeshandlaren. En aktör som också har det motigt i restaurangsammanhanget. Men det talas inte lika mycket om dem, förutom då att Systembolaget ökat sin försäljning med tio procent under mars månad jämfört med förra året.

Det är ju lätt att se monopolet som helhetsförsäljningen av allt vin, all öl och all sprit. Men alla de importörer som i princip enbart arbetar med försäljning mot restaurang då? Hur ska de gå till väga när deras försäljningskanal i princip strypts? De kan ju inte gärna cykla hem en korg vin eller nå ut via livsmedelsbutiker.

Om vi inte vill förlora möjligheten att dricka riktigt gott här hemma har vi en viktig roll i att stötta de små importörerna. Stötta genom att njuta av deras drycker. Nu kan vi dessutom få tag på sådant som vi förmodligen inte skulle kunna köpa i mer normala tider – då de tveklöst alltid säljs slut i ett nafs på restaurang.

Så nu är tiden att beställa vinlådor och dyka in på importörernas hemsidor för att se vad som går att privatimportera. Du kanske har ett favoritvin på Systembolaget, kolla då upp vem som importerar det och se vad mer för gott du kan hitta via samma aktör. Fråga din favoritrestaurang vilka importörer de arbetar med eller mejlar du mig så plockar jag med glädje fram ett par goda, kvalitetsdrivna vinhandlare att surfa omkring hos.

I tomrummet som uppstår när något plockats bort finns plötsligt plats för nytt att växa. Kanske är det en anmodan om att det är nödvändigt för oss att vara anpassningsbara om vi ska växa i hållbarhet. Att kris föder kreativitet, att vi lever här och nu och att många av oss faktiskt kan njuta mycket mer av mycket mindre.