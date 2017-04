Springsteen sjunger på protestlåt om Trump

Bruce Springsteen. Arkivbild. Foto: Matt Slocum/AP/TT

Rockartisten Joe Grushecky, från bandet Joe Grushecky and the Houserockers, har fått hjälp av sin inte helt okände kompis och artistkollega Bruce Springsteen på sin senaste singel.

"That's what makes us great", som låten heter, är riktad till USA:s president Donald Trump, skriver Pitchfork.

– Trump förlorade mig i samma stund som han gjorde sig lustig över personer med funktionsvariationer. Hur kan en sådan person vara USA:s president, säger Grushecky till Pittsburgh Post-Gazette.

Även Bruce Springsteen har uttalat sig om Trump. I en intervju med Rolling Stone i fjol sade han:

– Republiken är belägrad av en idiot.