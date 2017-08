Springsteen debuterar på Broadway

Bruce Springsteen debuterar på Broadwayscenen med ett antal soloframträdanden i höst. Arkivbild. Foto: Greg Allen/AP/TT

Bruce Springsteen debuterar på Broadwayscenen med ett antal soloframträdanden i höst. Förutom att spela sånger ur sitt digra låtregister kommer han att läsa ur sin bästsäljande självbiografi "Born to run".

"Springsteen on Broadway" har premiär i oktober och totalt blir det fem föreställningar i veckan under åtta veckor.

Den 67-årige megastjärnan blir den senaste, och den mest kända, i raden av artister på Broadway. Tidigare har bland andra Barry Manilow, Ill Divo, Frankie Valley and the Four Seasons och The Rascals framfört konserter i det klassiska teaterdistriktet.