Spelstudion Frogwares skräckäventyr ”The sinking city”, inspirerat av HP Lovecrafts verk, inleds med en varningstext om att spelet skildrar ”an era in which ethnic, racial, and other minorities were frequently mistreated by society”.

Som en fotnot till detta kan man även nämna Lovecrafts rasbiologiska dikt ”On the creation of niggers”. Nej, den kosmiska fasans fader var inte främmande för främlingsfientlighet – trots allt skapade han ju med fantastiska noveller som ”Cthulhu vaknar” och kortromanen ”Vansinnets berg” ett helt universum där det okända driver stackars människor till vansinne.