Sprängning i Göteborg märktes i Västerbotten

Fredagen den 21 januari upplevde många boende i Göteborgsområdet något som liknade en jordbävning, rapporterar flera lokala medier. Det visade sig att en sprängning gått fel vid Angeredskrossen i Gunnilse, där man bland annat tar fram grus.

Maxvibrationen för sprängningar får uppnå sex millimeter per sekund enligt tillståndet, men vanligtvis ska de ligga på omkring fyra millimeter per sekund. Sprängningen som upplevdes som ett jordskalv uppmättes till 10,4 millimeter per sekund, rapporterar SVT Väst.