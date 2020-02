Det händer inte varje dag att ett nytt pronomen ser dagens ljus. Därför var det en smärre sensation när Svenska Akademien 2015 tog in hen i sin ordlista. Men att ett genusbefriat pronomen egentligen inte är någon nyhet förstår man av den amerikanske lingvisten Dennis Barons nya bok ”What’s your pronoun?”. Det visar sig att fler än 250 hen-försök har gjorts i engelskan. Det äldsta – E – dök upp redan 1841 och tre år senare lanserades thon (en hopdragning av that one). 1920 började dagstidningen The Sacramento Bee skriva hir i stället för he or she, men efter 20 år försvann även detta pronomen in i den lingvistiska glömskan, berättar The Economist.

Baron förespråkar they, som i ”Everyone loves their mother”. Språkvårdare har historiskt hävdat att en sådan mening är grammatiskt felaktig, eftersom everyone är singularis och their är pluralis. Rätt skulle vara ”Everyone loves his mother” och his skulle då också innefatta kvinnor. (Mot det borde man dock kunna invända att det är lika grammatiskt fel att hävda att maskulinum kan betyda femininum.) Enligt samma resonemang skulle en brittisk lagtext om att var och en ska betala his (sin) skatt även gälla kvinnor. Argumentationen började stöta på patrull när sinnrika suffragetter på 1800-talet påpekade att lagtexter som refererar till röstberättigade medborgare med ett manligt pronomen i så fall rimligen även måste tillerkänna kvinnor rösträtt.