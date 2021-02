Språket avslöjar hur ditt förhållande mår

När ett förhållande tar slut kan det komma som en blixt från klar himmel. Åtminstone för den som blir lämnad.

Men faktum är att tecken på att något var i görningen oftast fanns där flera månader innan uppbrottet är ett faktum. Det konstaterar forskare vid The University of Texas at Austin efter att ha analyserat över en miljon inlägg från knappt 7 000 användare av Reddit, ett år före och ett år efter det att deltagarna berättat om sitt uppbrott på den sociala medieplattformen.