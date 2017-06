Spotify: Börsnotering inte på tapeten

Kronprins Frederik och Martin Lorentzon (vänster) en av Spotifys medgrundare vid besöket på Spotifys huvudkontor i Stockholm. Foto: Maja Suslin/TT

Spotifys grundare Martin Lorentzon dementerar att musiktjänsten är på väg mot en snar börsnotering.

”Det finns inga planer på det, även om media tycker att det är väldigt roligt att skriva om det”, säger han i en intervju med Sveriges Radios Ekonomiekot.

I början av maj uppgav den amerikanska tv-kanalen att Spotify väntas noteras på New York-börsen någon under fjärde kvartalet eller det första kvartalet nästa år och Financial Times skrev, efter ha pratat med Spotifys talesperson Alison Bonny, att bolaget anlitat flera investmentbanker som rådgivare.

Annons X

Martin Lorentzon å sin sida hävdar att uppgiften om en börsnotering är ”helt tagen ur luften”.

”Vi behöver inga pengar, vi har redan tillräckligt med pengar och vi letar inte efter mer och någon börsintroduktion finns inte på tapeten”, fortsätter Martin Lorentzon i intervjun.