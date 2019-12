Julklassikern "Do they know it's christmas" av Band Aid är fylld av strunt. Det hävdar i alla fall Spotify i sin tjänst "Behind the lyrics", som bjuder på faktasnuttar om låtar, vilket t wittraren Joanna Mang uppmärksammat.

Medan man lyssnar får man bland annat veta att Etiopiens befolkning rimligtvis borde ha känt till att det var jul då landet är en av världens äldsta kristna nationer.