Spotify närmare börsen efter nytt licensavtal

Streamingtjänsten Spotify startade 2008 och finns nu i 60 länder.

Bolaget har 60 miljoner betalanvändare, över dubbelt så många som största konkurrenten Apple Music, som i juni sade sig ha 27 miljoner prenumeranter.

Totalt har företaget 140 miljoner användare, vilket betyder att de allra flesta använder tjänstens kostnadsfria, reklamfinansierade del.

På senare år har det spekulerats i internationella medier att Spotify ska noteras på New York-börsen. Enligt källor till tidningen The Financial Times finns det planer på en notering redan i år.

I början av juni skrev företaget i ett uttalande till TT att "Spotify utvärderar olika alternativ framåt. Börsnotering är ett sådant möjligt alternativ, men inga beslut är fattade".