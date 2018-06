Spotify klättrar på fredagen till all time high över 172 dollar per aktie efter en rad positiva nyheter i går. Bland annat uppgifter om att man börjat skriva kontrakt direkt med artister i stället för via skivbolag. Samtidigt rapporterade flera medier i går om att den svenska musikjätten kan ha en ny hårdvara på gång. Buckingham Research höjde aktien till köp, från tidigare neutral. Samtidigt drogs riktkursen upp med 20 dollar till 195 dollar.