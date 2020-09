Spotify i lobbygrupp mot Apple

Den kallas för ”Coalition for app fairness”, eller koalitionen för apprättvisa på svenska och är Spotifys senaste drag i kampen mot Apple.

Apple tar 30 procent av varje försäljning som sker via Iphones appbutik App store – oavsett om det gäller ett köp av ett mobilspel eller en månadsprenumeration hos Spotify. Något som Spotify tycker är för högt och hindrar den fria konkurrensen då Apple inte tillåter bolag att sälja appar eller prenumerationer på något annat sätt än just via sin appbutik.