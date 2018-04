Den världsledande musiktjänsten Spotify gjorde en högljudd entré när bolaget listades på New York-börsen på tisdagen. Öppningskursen på 165,9 dollar per aktie slog alla förväntningar och kom in över 30 dollar högre än referenspriset satt som riktmärke för köp- och säljsugna. …

När New York-börsen öppnade för handel vid klockan 15.30 svensk tid på onsdagen, bolagets andra dag på Wall Street, faller dock Spotify-aktien med drygt 5 procent ner till 142 dollar per aktie.