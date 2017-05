Spotify bekräftar planer på börsnotering

Foto: Lars Pehrson

Enligt Financial Times källor inom Spotify överväger företaget dock att låta notera aktien på New York-börsen utan att samtidigt göra någon nyemission. Skälet skulle vara att Spotify i nuläget inte behöver ta in nya pengar, vilket gör en så kallad direktnotering, där existerande ägare säljer ut delar av sina innehav, till ett lockande alternativ.

Spotify har hittills tagit in drygt 1,5 miljarder dollar (cirka 13 miljarder kronor) i riskkapital och värderades i samband med en kapitalinjektion i fjol till 8,5 miljarder dollar.

Streamingbolaget nådde nyligen ett avtal med Universal Music, ett av världens tre stora skivbolag, och förhandlar vidare med de övriga två, Warner Music och Sony Music. Spotify uppgav i förra månaden att företaget nu har 50 miljoner betalande kunder, vilket kan jämföras med närmaste rivalen Apple Musics 20 miljoner betalkunder.

