På senare tid har det diskuterats hur forskningsresultat överdrivs av medier. Mer sällan berörs det större problemet: att många forskningsstudier är rena beställningsverk från livsmedelsindustrin.

Marion Nestle, amerikansk matprofessor vid New York-universitetet, som nyligen rankades som världens näst mest inflytelserika foodie – efter Michelle Obama – tar upp problemet i sin nya högintressanta bok Unsavory truth – How the food companies skew the science of what we eat.