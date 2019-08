Efter att ha legat på rött större delen av dagen hämtade sig New York-börsen strax före stängning och två av tre ledande index stängde på plus inför långhelgen. New York-börsen håller stängt på måndag som är Labor Day.

Till dagens förlorare hörde kosmetikaföretaget Ulta Beauty som rasade med 29,6 procent efter en sänkt prognos. Bland vinnarna återfinns Livsmedelsföretaget Campbell som steg med 3,9 procent sedan kvartalsrapporten överträffat förväntningarna.