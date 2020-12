Spionböckernas mästare

Övergiven av sin mamma vid fem års ålder, med en skandalomsusad pappa som dömdes till fängelse för ekonomisk brottslighet. Starten för David Cornwell, som var det namnet han gavs vid födseln 1931 i Poole i sydvästra England, blev inte den bästa.

– Redan tidigt var jag extremt hemlighetsfull och började tro att jag var, så att säga, född in i ett ockuperat territorium, sade han i en intervju med The New York Times 1983.