Spindlar i nätet ska hjälpa sjukskrivna

Finns på försök i alla landsting sedan flera år.

Regeringen vill permanenta koordinatorerna.

Syftet är att de ska stötta sjukskrivna och personer som riskerar sjukskrivning att korta eller helt undvika sjukskrivningar. De ska gå att få stöd av via alla vårdcentraler.

Ska avlasta övrig vårdpersonal, bland annat genom att samordna möten och insatser.

En arbetsgrupp tillsatt av regeringen ska i december i år föreslå hur koordinatorerna ska bli ett fast inslag i vården och hur utbildningen bör se ut.

Under 2017 och 2018 kan landstingen ansöka om pengar till koordinatorer ur en pott på 420 och 430 miljoner per år.

Källa: Socialdepartementet