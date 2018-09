En film om Ku Klux Klan och planerade terrorattentat – kan den verkligen vara rolig? Javisst, det bevisar Spike Lee med filmen "BlacKKKlansman".

– Måla inte in mig i ett hörn genom att säga "Spike gör bara arga filmer". Jag har under åren gjort annat än "Do the right thing" och "Malcolm X", säger regissören med ett skratt.