Spike Lee: "Det är dags att vakna nu"

Spike Lee ursäktar sitt grova språk under presskonferensen för sin nya, hyllade film i Cannes. Men den 61-årige regissören, känd för moderna klassiker som "Do the right thing" (1989) och "Summer of Sam" (1999) är arg och det blir många "fucking" och "motherfucker" som yttras, speciellt när USA:s president kommer på tal.

"BlacKKKlansman" utspelar sig under det tidiga 1970-talet och bygger på en sann historia om den första svarta polisen i Colorado Springs, Ron Stallworth. Tillsammans med några kollegor lyckades han infiltrera den lokala Ku Klux Klan-ringen och inledde en långvarig telefonbaserad relation med David Duke, den vit makt-besatta, rasistiska och antisemitiska rörelsens förgrundsgestalt.