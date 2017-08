Spieth ­på jakt efter Woods rekord

Jordan Spieth. Foto: Chris Carlson/AP

Tiger Woods var 24 år och sju månader när han tog sin ”career grand slam”, som innebär att man ­vinner samtliga fyra major­tävlingar – US Masters, US Open, British Open och PGA-mästerskapet. Woods fullbordade bedriften när han vann på St Andrews år 2000.

Amerikanske landsmannen Jordan Spieth fyllde 24 i slutet av juli. Skulle han stå som slut­segrare på Quail Hollow i Charlotte, North Carolina, på söndag innebär det att han klår Woods rekord.

En av Spieths främsta utmanare under veckoslutet är Rory McIlroy, Nordirland, som också har tre majortitlar. Dock har han ingen möjlighet att skriva in sig på grand slam-listan ­eftersom det är seger i US Masters han saknar.

I modern golftid har fem spelare vunnit samtliga majors: Ben Hogan (var 40 när han gjorde det), Gene Sarazen (32), Gary Player (29), Jack Nicklaus (26) och Tiger Woods (24).