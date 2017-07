Spieth har greppet inför helgen

Jordan Spieth kan tacka puttern för att han ligger högst upp i resultatlistan efter två dagars spel på Royal Birkdale.

Amerikanens erkänt starka närspel har verkligen visat sig från sin bästa sida hittills i The Open. Spieth behövde bara 25 puttar under andra rundan – han sänkte flera viktiga längre puttar och satte dessutom en chip – och leder på sex under par efter scorerna 65–69.

– Jag kommer känna av nerver i helgen. Men så länge jag tacklar det positivt och tänker att det är här jag vill vara så blir det enklare att slå bra slag och få ihop bra rundor, säger han.

23-årige Spieth – som vann både US Masters och US Open 2015 – är ute efter karriärens tredje majortitel. Men han kommer vara en jagad man. Landsmannen Matt Kuchar, två slag efter, gör Spieth sällskap i ledarbollen. Engelsmannen Ian Poulter och Brooks Koepka delar tredjeplatsen, ytterligare ett slag bakom.

Rory McIlroy kan inte heller räknas bort. Den nordirländske stjärnan var ett tag hela fem över par under första rundan, men har spelat upp sig rejält och är ett under par inför helgen. Han behövde 68 slag på fredagen och var en av endast sju spelare som gick under par i det svårspelade vädret.

– Det var många kvalitetsslag där ute i dag och det var skönt att se. Nu ska jag bara försöka fortsätta så i två dagar till, säger McIlroy.