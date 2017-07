Nyss hemkommen från semestern sätter symptomen in omedelbart: rastlöshet, nedstämdhet och ett påträngande behov att surfa sista minuten-biljetter.

Efter en vår av arbetsresor lämnade en solsemester mig slutligen med abstinensbesvär. Skakig, svettig och med kliande underarmar fann jag mig själv söka efter hotellpooler med uppblåsbara flamingos långt in på småtimmarna.

Nu visar forskning att reseberoende är högst verkligt. ”Vagabond-neuros” fördes 2000 in i fackboken Diagnostic and statistical manual of mental disorders och placerades under ”impulsstörningar”. Doktor Michael Brein förklarar: – Det är fullt möjligt att bli beroende. Definitionen är en person som lider av så onormala impulser att resa att de är beredda att offra pengar, jobb, relationer och trygghet för att få nya erfarenheter.

Ett liv i transit är förstås ett sätt att undvika möta sig själv. Men det är också en genväg till självförverkligande: dunkla hotellkorridorer där uniformklädd personal viskar ens efternamn och pittoreska torg där man faktiskt kan komma undan med att bära hatt.

Doktor Michael Brein lyfter fram Abraham Maslows behovstrappa där vi bygger våra liv så rutinmässiga som möjligt för att tillfredställa våra grundläggande behov av trygghet.

– Att rymma från den tillvaron känns inte bara befriande: det skänker också känslan av självförverkligande som du finner på toppen av behovstrappan. Det är ett kalejdoskop av nya vyer, ljud och dofter och det enklaste sättet för människan att nå de högsta nivåerna på Maslows behovstrappa.

Man kanske skulle boka en rehab-resa?